Eramet : bien noté par le CDP

(Boursier.com) — Eramet obtient la note 'A-', en net progrès, dans le classement Climate Change 2022 du Carbon Disclosure Project (CDP), un organisme international de référence dans l'évaluation de l'impact environnemental des entreprises.

Le groupe se classe parmi les meilleurs de l'industrie. Eramet rejoint en effet les entreprises leaders dans son secteur d'activité de "fusion, raffinage et formage de métaux".

Le groupe accède cette année à un niveau largement supérieur à la moyenne des entreprises du secteur, dans ce classement qui évalue de A à D- la performance de plus de 5.800 entreprises, en utilisant une méthodologie complète, indépendante et transparente. Eramet était classé 'B' en 2021 et 'D' en 2019.

Le CDP récompense donc "les actions volontaristes" d'Eramet dans la lutte contre le changement climatique. Le CDP souligne la démarche de progrès continu engagée par Eramet pour réduire ses émissions de CO2, grâce à un plan d'actions dont la stratégie long terme autour des métaux de la transition énergétique est un des points clés. Eramet s'est fixé un objectif de réduction de 40% de ses émissions de CO2 d'ici 2035 (par rapport à 2019), en s'appuyant sur 3 leviers majeurs : le recours à des réducteurs biosourcés, la décarbonation des énergies achetées et le développement de la capture et stockage du carbone (CCS). L'année 2022 a été marquée par des avancées concrètes avec l'obtention de la certification ISO 50001 (management de l'énergie) par l'ensemble des sites du Groupe, le développement de la centrale photovoltaïque à GCO (Sénégal), et la valorisation des gaz des fours du site de Sauda d'Eramet Norway pour la production d'électricité.

Par ailleurs, cette année, Eramet a été évalué pour la première fois par le CDP Water Security. Le Groupe obtient la note 'B-' qui témoigne de ses engagements tant sur ses sites industriels que miniers avec, en particulier, une gestion responsable pour préserver le milieu aquatique et la gestion des eaux de ruissellement sur les zones en exploitation et sur les zones réhabilitées.

Dans le cadre de sa feuille de route RSE 2018-2023, Eramet a pris l'engagement de renforcer son effort de réhabilitation des sites miniers. Le Groupe vise à atteindre un ratio surfaces réhabilitées/ surfaces défrichées supérieur ou égal à 1 sur la période 2019-2023. Sur la période 2019-2021, l'objectif est largement atteint avec un ratio de 1,32.