Eramet : belle fin de semaine

(Boursier.com) — Quatrième séance de hausse pour Eramet qui prend encore 5,5% à 71 euros en cette fin de semaine. Le groupe minier reste porté par un environnement favorable et plusieurs notes d'analystes. Hier, Exane BNP Paribas a rehaussé à 'surperformer' son opinion sur le titre, estimant qu'Eramet devrait bénéficier de la flambée des prix du manganèse jusqu'en 2022, en raison de la limitation de l'offre en Chine. Le broker affirme que les prix des alliages de manganèse ont au moins doublé par rapport au premier trimestre et qu'une telle "manne" de prix devrait soutenir les bénéfices au deuxième semestre et sur l'exercice 2022.

Ce vendredi, c'est AlphaValue qui a réitéré son avis 'accumuler' sur le dossier en visant 70 euros. Sur les six analystes suivant la valeur (consensus 'Bloomberg'), 5 sont à l''achat' et 1 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 84 euros.