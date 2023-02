Eramet : beau rebond après la série négative

(Boursier.com) — Eramet , qui restait sur six séances de baisse, rebondit de 4,6% à 98,7 euros ce lundi. Oddo BHF a relevé sa cible de 141 à 143 euros tout en maintenant son conseil 'surperformer'. L'avis favorable de l'analyste est étayé par un momentum favorable sur les activités traditionnelles, notamment le manganèse, sur fond de reprise en Chine, et sur le potentiel dans les métaux du futur, encore trop mal perçu par le marché. Après la baisse récente du titre, le parcours boursier reste en grande partie dépendant des cours des matières premières mais les annonces attendues sur le lithium et le nickel qualité batterie pourraient permettre une revalorisation du titre, affirme le broker. La finalisation des cessions d'Aubert & Duval, attendue en mars, et d'Erasteel, en milieu d'année, devrait aussi conforter la trajectoire financière du groupe.