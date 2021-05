Eramet : approbation des résolutions proposées à l'AG Mixte du 28 mai

Eramet : approbation des résolutions proposées à l'AG Mixte du 28 mai









(Boursier.com) — L 'Assemblée Générale Mixte des actionnaires d'Eramet s'est tenue à huis clos le 28 mai 2021 à Paris sous la présidence de Mme Christel Bories, Présidente-Directrice Générale d'Eramet, en application de l'ordonnance no2020-321 du 25 mars 2020 et du décret no2020-418 du 10 avril 2020, tels que révisés par l'ordonnance 2020-1497 du 2 décembre 2020 et le décret no2021-255 du 9 mars 2021, et en conformité avec l'ensemble des dispositions légales et règlementaires applicables, ainsi que des recommandations de l'Autorité des Marchés Financiers.

Résolutions

Les actionnaires d'Eramet ont approuvé l'ensemble des résolutions proposées. Le résultat des votes de l'Assemblée Générale pour chaque résolution est disponible sur le site internet d'Eramet (www.eramet.com/fr/investisseurs/assemblee-generale-2021).

L'Assemblée Générale a ainsi notamment approuvé l'inscription de la raison d'être à l'article 3 des statuts de la société, conformément aux dispositions de l'article 1835 du Code civil (issu de la loi Pacte 2019-486 du 22 mai 2019). La raison d'être du groupe Eramet est de "devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble".

Aucun dividende ne sera versé au titre de l'exercice 2020.

Composition du Conseil d'administration

Le Conseil d'Administration qui s'est tenu à l'issue de l'Assemblée Générale a reconduit Mme Christel Bories dans ses fonctions de Présidente-Directrice Générale d'Eramet.

Le Conseil d'administration d'Eramet est composé de 19 membres, dont deux administrateurs représentant les salariés. Il comporte 7 membres indépendants et 7 femmes, soit 41 % des membres du Conseil, hors administrateurs salariés pour les deux indicateurs.