Eramet améliore sa performance RSE

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Eramet, qui est actif dans plus de 20 pays, vise à être une entreprise engagée, citoyenne et contributive. La RSE (Responsabilité Sociétale d'Entreprise) est un des piliers de sa stratégie. Avec sa nouvelle évaluation obtenue en juin auprès d'ISS ESG, le groupe minier et métallurgique mondial renforce significativement sa performance RSE. Il atteint le score global de 'B-' contre 'C', soulignant une nette progression de sa performance. Eramet obtient pour la première fois le statut "Prime", statut attribué aux entreprises dont la performance en matière d'environnement, de pratiques sociales et de gouvernance (ESG) est supérieure au seuil des entreprises de son secteur.

Le groupe se classe d'ailleurs dans le premier décile du panel Mines et métaux d'ISS ESG.