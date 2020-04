Eramet : activité en repli de 11% au premier trimestre

Eramet : activité en repli de 11% au premier trimestre









(Boursier.com) — Eramet fait état d'un chiffre d'affaires de 774 millions d'euros au 1er trimestre, en baisse de 11% sur un an, principalement sous l'effet d'une forte baisse des prix du minerai de manganèse et du ferronickel. Malgré la Crise du Covid-19, la firme a établi de nouveaux records opérationnels pour un 1er trimestre dans sa division Mines et Métaux avec 1,3 Mt de volumes de minerai de manganèse produit (+28% par rapport au 1er trimestre 2019) ; 918 kth de volumes de minerai de nickel produit (+5%) ; 331 kth d'exports de minerai de nickel (+41%). Par ailleurs, tous les volumes de production du 1er trimestre intégralement vendus

Le Groupe a renforcé et accéléré toutes les mesures prises pour préserver sa trésorerie afin de traverser cette crise sanitaire dont l'ampleur est inédite et la durée incertaine. Toutes les dépenses opérationnelles sont strictement encadrées avec un suivi strict et régulier par un comité dédié. Certains sites en France ont fait appel au dispositif de chômage partiel pour certaines fonctions, afin de limiter l'impact économique de la baisse d'activité. Les dépenses d'investissement ont été réduites ; le Groupe a annoncé début avril ne pas engager la construction de son usine de production de lithium en Argentine.

Par ailleurs, comme annoncé dès le 19 février, il sera proposé lors de l'Assemblée Générale, qui se tiendra le 26 mai, de ne pas verser de dividende. Au 31 décembre 2019, le Groupe disposait d'une liquidité de 2,3 MdsE, incluant les lignes de crédit non tirées à cette date pour un montant de 1,5 MdE. Au cours du 1er trimestre, l'ensemble de ces lignes ont été tirées par précaution et le Groupe a conservé un niveau de trésorerie élevé.

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire, dont l'ampleur et la durée restent toujours inconnues, de fortes incertitudes continuent de peser sur l'économie mondiale et en particulier sur les marchés des matières premières, y compris ceux sur lesquels Eramet opère. De plus, la baisse récente des cadences de production des grands donneurs d'ordre de l'industrie aéronautique et le recul du secteur automobile pèseront durablement sur l'activité de la division Alliages Haute Performance sur le long terme.

Compte tenu du manque de visibilité sur les mois à venir à la fois sur les approvisionnements et les marchés du Groupe, Eramet a suspendu la guidance de production et d'EBITDA 2020 dans un communiqué fait au marché le 30 mars. A date, le Groupe n'est toujours pas en mesure de quantifier de façon précise l'impact de la crise sanitaire sur les objectifs de production et de performance pour 2020.