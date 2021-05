Eramet : Ace Capital négocie l'acquisition de Brown Europe

Crédit photo © Eramet

(Boursier.com) — Eramet est en négociations exclusives avec Ace Capital Partners en vue de lui céder Brown Europe. Alors que 'Reuters' avait évoqué cette information mercredi, la filiale de Tikehau Capital confirme ces discussions pour reprendre ce spécialiste du tréfilage des alliages hautes performances destinés au secteur aéronautique. Aucun détail financier n'a filtré.

Brown Europe se positionne comme un partenaire de long terme des principaux fournisseurs de fasteners pour l'aéronautique, clients qu'il accompagne à l'international en Europe, Amérique du Nord et en Asie. La consolidation du secteur aéronautique rendue nécessaire dans le contexte de crise, a conduit à la recherche d'un nouveau partenaire pour Brown Europe. Le projet mené par les managers et Ace consiste à l'accompagnement de Brown Europe pour préparer la reprise de l'industrie aéronautique et pour diversifier son offre en s'appuyant sur son expertise intrinsèque, notamment dans le titane, souligne la société de capital-investissement.

"Notre société est reconnue pour son savoir-faire métallurgique sur ses marchés. Elle va ainsi pouvoir confirmer et renforcer sa position. Grace à l'appui d'Ace Capital Partners et son approche stratégique, Brown Europe va poursuivre son développement au service de ses clients. Nos équipes sont pleinement engagées dans ce projet", déclare Patrice Echalier, DG de Brown Europe.