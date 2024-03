Eramet : accord salué

(Boursier.com) — Le groupe minier Eramet monte de 0,4% à 64,75 euros ce mardi après avoir confirmé un accord sur la dette existante de sa filiale de nickel déficitaire, la SLN... À la suite des discussions menées ces dernières semaines, l'Etat français et Eramet ont convenu d'un accord permettant de neutraliser le poids de la dette de la SLN dans les comptes consolidés du Groupe.

Les 320 ME de prêts existants de l'Etat à la SLN, actuellement consolidés en dette financière dans les comptes d'Eramet, seront ainsi transformés en quasi-fonds propres, assimilables comptablement à des capitaux propres dans les comptes consolidés.

Même schéma

Eramet convertira de manière similaire la dette intra-groupe existante de 325 ME selon le même schéma... Cette conversion n'a pas d'impact sur les comptes consolidés du Groupe mais permet un traitement pari passu des créances de l'Etat et d'Eramet.

Le groupe Eramet a réitéré par ailleurs sa décision de ne plus octroyer de nouveaux financements à la SLN, afin de préserver le bilan du Groupe. Néanmoins, en parallèle des potentiels soutiens financiers de l'Etat et des collectivités calédoniennes dans le cadre du pacte nickel afin d'assurer la continuité d'activité de la SLN, Eramet continuera d'accompagner opérationnellement la SLN dans la durée...

Portzamparc parle d'une "bonne nouvelle" et attend d'autres mesures dans le cadre du plan nickel pour sauver son exploitation en Nouvelle Calédonie. De quoi viser 5 euros plus haut (161 euros) en restant acheteur sur le dossier...