Eramet a reçu une promesse unilatérale d'achat de la part de Sibanye-Stillwater pour l'usine de Sandouville

(Boursier.com) — Suite à la revue stratégique du site de Sandouville, Eramet annonce avoir reçu une promesse unilatérale d'achat de la part de Sibanye-Stillwater, acteur majeur des métaux précieux, sur 100% des titres de sa filiale Eramet Sandouville, usine hydro-métallurgique localisée en France.

Le produit net de cession, payable à la date de réalisation de l'Opération, s'élèverait à environ 65 ME, sous réserve des ajustements de closing.

Le projet de cession du site de Sandouville à Sibanye-Stillwater sera soumis aux instances représentatives du personnel dans le cadre du processus d'information-consultation habituel pour ce type de transactions, à la suite duquel Eramet pourrait exercer son option de vente. L'Opération serait alors sujette à d'ultimes conditions suspensives notamment relatives à l'obtention d'autorisations réglementaires.

Le site, qui emploie environ 190 personnes, est spécialisé dans la fabrication de sels de nickel à haute valeur ajoutée et de métal de haute pureté destinés à des applications spécifiques dans la galvanoplastie et dans la conception de super-alliages, de catalyseurs et de composants électroniques. Au 1er semestre 2021, son chiffre d'affaires s'est élevé à 77 MEUR pour une perte brute d'exploitation de 14 ME.

En cas de succès de la transaction, Sibanye-Stillwater envisage de poursuivre le plan de redressement du site de Sandouville et de lancer un programme d'investissement pour diversifier ses activités.

Christel Bories, Présidente-directrice générale d'Eramet, a déclaré : "Cet accord est une opportunité pour le site de Sandouville et pour le Groupe. Sous réserve de la réalisation de l'Opération, il permettrait au site de se développer de façon pérenne avec des perspectives d'avenir, dans l'intérêt des salariés et du territoire. Pour Eramet, de pouvoir se focaliser sur les projets au coeur de sa transformation stratégique".

Calendrier

25.10.2021 : Publication du chiffre d'affaires Groupe du 3ème trimestre 2021.