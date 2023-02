Eramet a de la visite sur le site pilote d'extraction de lithium en Alsace

(Boursier.com) — Le ministre Roland Lescure se déplace ce lundi 13 février en Alsace pour soutenir les initiatives contribuant à sécuriser l'approvisionnement de l'industrie française en lithium et autres métaux critiques. A cette occasion, il se rendra sur le site pilote d'extraction de lithium de l'eau géothermale porté par ERAMET et l'Electricité de Strasbourg.

Le lithium géothermal alsacien pourrait couvrir à terme plus d'un quart des besoins de l'industrie automobile nationale.

A cette occasion, le ministre annoncera la sélection de deux projets de recyclage de métaux critiques de batteries au sein de l'AAP France 2030 "recyclage et recyclabilité" qui contribuent également à l'effort de sécurisation des approvisionnements stratégiques.

Roland Lescure se rendra ensuite au Parlement européen à Strasbourg, pour y échanger avec un groupe de députés européens sur le futur règlement européen sur les métaux critiques, initiative fortement soutenue par la France au cours de la Présidence française de l'Union.

L'Europe est aujourd'hui dépendante à 100% d'approvisionnements extérieurs pour son utilisation de lithium, matériau clé des batteries automobiles, dont la demande pourrait être multipliée par 40 en vingt ans...