Eramet : +5% après les annonces

(Boursier.com) — Eramet grimpe de près de 5% à 71,25 euros, alors que le groupe a relancé la construction de son usine de lithium en Argentine dans un contexte de très forte croissance de la demande de ce métal critique de la transition énergétique dont le groupe a fait son axe stratégique de développement.

La construction de l'usine, d'une production annuelle de 24.000 tonnes de lithium, démarrera au 1er trimestre 2022, pour une entrée en production début 2024.

Eramet contrôlera le projet, avec une participation de 50,1%, et assumera la responsabilité de la gestion opérationnelle ; son partenaire Tsingshan financera la construction de l'usine et entrera dans le projet à hauteur de 49,9%. La production sera commercialisée par chacun des deux actionnaires à hauteur de leur quote-part de capital La taille du gisement permettra d'envisager des extensions ultérieures via la construction d'autres usines similaires par les deux partenaires.

"En limitant les investissements nécessaires, le lancement de ce projet en partenariat est une bonne nouvelle pour la société" commente Portzamparc qui rappelle qu'Eramet a développé une technologie unique d'extraction du lithium qui parait plus économique (hausse de la productivité) et écologique (utilisation de moins d'eau) que les solutions actuelles. L'analyste vise un cours de 105 euros en restant à l'achat sur le dossier.