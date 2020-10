Eramet : -5%

Crédit photo © © David Becker / ERAMET

(Boursier.com) — Eramet corrige de 5% à 22,75 euros, dans un marché qui continue de plonger en attendant les mesures de reconfinement qui seront annoncées ce soir par le chef de l'Etat. Au titre de son troisième trimestre, le groupe a fait part d'un chiffre d'affaires de 850 millions d'euros, en retrait limité de 5%. Les ventes de la division Mines et Métaux ont compensé les effets de la profonde crise aéronautique. Sur l'ensemble de l'année, le groupe a du même coup rehaussé sa prévision de production de minerai de manganèse à 5,8 Mt (+ 22% vs 2019).

L'ouverture en octobre du nouveau plateau minier au Gabon permet la montée progressive de la production vers une capacité de 7 Mt de minerai de manganèse d'ici 2022. Les exportations de minerai de nickel sont confirmées à 2,5 Mth (+ 54% vs 2019).

Compte tenu des améliorations opérationnelles, et en particulier de la hausse de la production minière, l'EBITDA prévisionnel devrait être en forte augmentation au 2nd semestre 2020 par rapport à celui du 1er semestre. Il restera toutefois en baisse significative sur l'ensemble de l'année... L'environnement de marché et de prix reste néanmoins particulièrement incertain et volatil compte tenu du contexte de crise mondiale. Portzamparc parle d'une "performance minière à nouveau solide sur le trimestre"..."L'évolution des cours du manganèse pénalise cependant fortement la performance de la société" souligne l'analyste qui reste à 'conserver' sur le dossier en visant un cours de 28 euros.