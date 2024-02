Equinix garde le cap

(Boursier.com) — Equinix , fournisseur international d'interconnexions et de datacenters, a publié hier soir pour son quatrième trimestre fiscal des revenus de 2,11 milliards de dollars, en augmentation de 13% en glissement annuel et en ligne avec le consensus de marché. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 7,30$, contre 1,39$ un an auparavant et 7,25$ de consensus. Sur l'exercice clos, les revenus se sont également appréciés de 13% en données consolidées et de 15% sur une base normalisée et à devises constantes, à 8,19 milliards de dollars. Le groupe indique avoir scellé près de 17.000 accords avec plus de 5.900 clients en 2023. Le bénéfice net annuel a grimpé de 38% à 969 millions de dollars. L'Ebitda ajusté a augmenté de 10% à 3,7 milliards de dollars, soit un taux de marge de 45%. Pour l'année 2024, Equinix anticipe des revenus allant de 8,793 à 8,893 milliards de dollars, soit une croissance de 8% en milieu de fourchette, pour un Ebitda ajusté allant de 4,089 à 4,169 milliards.