Equinix et PGIM Real Estate ouvrent le premier datacentre xScale à Sydney pour les hyperscalers

(Boursier.com) — Equinix Inc, fournisseur de services au coeur de l'infrastructure numérique mondiale, et PGIM Real Estate, entité d'investissement immobilier de PGIM, l'entreprise mondiale de gestion d'actifs de Prudential Financial, annoncent aujourd'hui l'ouverture du premier datacentre xScale à Sydney. Nommé SY9x, il permettra de répondre à la demande croissante de plateformes et de services basés sur le cloud des entreprises australiennes. Cette étape fait suite à la joint-venture conclue en mars dernier entre les parties à hauteur de 575 millions de dollars.

Les datacentres xScale d'Equinix permettent aux entreprises de très grande taille d'ajouter des déploiements essentiels à leurs points d'accès existants. Elles peuvent ainsi se développer sur une plateforme unique qui couvre 70 métropoles mondiales et offre une interconnexion directe à un écosystème de plus de 10.000 clients.

Avec cette nouvelle collaboration australienne, le portefeuille mondial des datacentres xScale d'Equinix représentera un investissement de plus de 8 milliards de dollars dans 36 installations et devrait offrir une capacité de plus de 720 mégawatts (MW). En incluant SY9x à Sydney, Equinix exploite actuellement neuf centres de données xScale en Europe (dont PA8x et PA9x en France), en Asie et en Amérique du Sud. Huit autres constructions xScale sont en cours de développement pour une capacité supplémentaire d'environ 70 MW.

Informations clés :

-Premier des deux datacentres à être développé et exploité dans le cadre de la coentreprise avec PGIM Real Estate, SY9x fournira plus de 28 MW une fois sa construction achevée. La deuxième installation xScale, qui sera appelée SY10x, fournira une capacité de production d'énergie de plus de 28 MW une fois construite. Ensemble, les deux infrastructures xScale offriront une capacité électrique combinée de plus de 55 MW.

-PGIM Real Estate détient une participation de 80% dans la coentreprise australienne, Equinix détenant les 20% restants. Equinix sera responsable de l'exploitation des centres de données hyperscale.

-Dans la région Asie-Pacifique, Equinix et ses partenaires locaux bâtissent des datacenters xScale à Séoul, Osaka et Tokyo. En comptant Sydney, Equinix prévoit de construire dix centres de données xScale dans la région, offrant une capacité électrique d'environ 240 MW une fois achevés.

-Equinix est un leader en matière de durabilité des datacentres. Il s'agit du premier fournisseur à s'engager à atteindre la neutralité climatique d'ici 2030 au niveau mondial, en s'appuyant sur des objectifs scientifiques ainsi que sur un programme d'innovation en matière de durabilité.

-L'objectif à long terme de l'entreprise, qui consiste à utiliser 100% d'énergie propre et renouvelable, a entraîné une augmentation significative de la couverture en énergie renouvelable dans le monde. En 2021, Equinix a atteint une couverture d'énergie renouvelable de plus de 95% pour son portefeuille mondial.

Morgan Laughlin, responsable mondial des investissements dans les centres de données, PGIM Real Estate : "Depuis 2013, PGIM Real Estate investit dans le secteur dynamique et en pleine croissance des centres de données et nous sommes très heureux d'ouvrir notre premier datacentre xScale en Australie en partenariat avec Equinix. PGIM Real Estate projette de poursuivre l'expansion de ses investissements dans le secteur mondial des infrastructures numériques. Nous considérons notre relation de co-investissement avec Equinix comme un élément extrêmement important pour mener à bien cette stratégie. Conformément à l'engagement ferme de PGIM Real Estate en faveur de pratiques de construction durables et de la réduction des émissions de carbone à l'échelle mondiale, nous recherchons des occasions d'utiliser des énergies renouvelables dans nos actifs tout en augmentant nos investissements dans le secteur des énergies renouvelables, parallèlement à l'intérêt croissant pour les centres de données."

Guy Danskine, directeur général d'Equinix Australie :

"L'ouverture de notre premier datacentre xScale en Australie permet de répondre à la demande croissante d'infrastructures cloud et numériques et garantit aux organisations une solution à la mise en oeuvre de leur stratégie numérique. Grâce à cette infrastructure nos clients peuvent faire évoluer leurs opérations, proposer des expériences client exceptionnelles et libérer la valeur de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de la 5G et d'autres technologies émergentes."

