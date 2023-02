Equinix en pointe à Barcelone

(Boursier.com) — Equinix Inc, fournisseur de services au coeur de l'infrastructure numérique mondiale, annonce aujourd'hui la construction de son deuxième datacentre à Barcelone. La capitale catalane est en passe de s'imposer comme hub stratégique majeur pour les réseaux de câbles terrestres et sous-marins, indispensables à nos vies numériques.

Ce nouveau site sera un "point de connexion stratégique" pour la circulation des données entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Parmi les principaux câbles concernés figurent : 2Africa, qui relie des hubs côtiers du continent africain et de la péninsule arabe ; le câble Aqua Comms interconnectant l'Europe, le Moyen-Orient et l'Inde, et qui devrait relier Barcelone à Salalah et Mumbai ; Medloop, du jeune opérateur Sipartech, qui reliera Barcelone à Ajaccio, Gênes et Marseille ; et le câble Medusa, censé relier Barcelone à Lisbonne et à diverses zones métropolitaines en Europe et en Afrique.

La plateforme Equinix qui regroupe plus de 245 datacentres, dont certaines dans des métropoles du bassin méditerranéen majeures telles que Bordeaux, Gênes, Lisbonne et Milan, viendra renforcer cette connectivité croissante dans la région.

Forte croissance

Les nouvelles technologies restent un secteur en forte croissance à Barcelone comme dans le reste de l'Espagne, notamment grâce aux initiatives de numérisation du gouvernement. Le programme "Espanã Digital 2026", par exemple, trace une feuille de route permettant d'offrir une connectivité à haut débit à 100% de la population locale, et de déployer la 5G dans l'ensemble du pays.

Selon le?Conseil municipal de Barcelone, la ville héberge aujourd'hui plus de 2.000 entreprises technologiques ; 210 parcs technologiques, centres et laboratoires de recherche ; ainsi que 9 autres centres internationaux, à l'image du centre Barcelona Supercomputing. La Catalogne regroupe à elle seule un quart de l'ensemble des sociétés informatiques d'Espagne, et génère 20% du chiffre d'affaires national du secteur des nouvelles technologies. La connectivité entre Barcelone et le reste de l'Europe est donc un facteur essentiel de sa réussite à l'échelle internationale.

Les sites d'Equinix à Barcelone permettent à ses clients de faire partie d'un écosystème numérique dense et connecté. Hébergeant plus de 45 opérateurs, ces vastes centres offrent une connectivité au point d'échange Internet régional CATNIX, ainsi qu'au centre Equinix Internet Exchange(R). Les services numériques d'Equinix permettent aux clients de bâtir leur infrastructure de façon sécurisée et rapide. Ils peuvent en outre profiter de services de réseau virtuel et de bare metal automatisé pour se connecter et consommer des ressources réseau sur demande.

