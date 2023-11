Equasens : un analyste reste prudent

(Boursier.com) — Dans le sillage du marché, Equasens s'adjuge 2,4% à 58,7 euros en matinée à Paris. Stifel est de plus en plus prudent sur les activités de la firme française. Si l'entreprise a connu de bons résultats ces dernières années, le contexte économique des pharmacies (son coeur de métier avec environ 75 % du chiffre d'affaires) s'est considérablement affaibli, tandis que le plan de numérisation du Ségur, faiblement contributeur en termes de chiffre d'affaires, pourrait en réalité être négatif pour les perspectives à court et moyen terme de l'entreprise car cela semble empêcher Equasens de travailler sur de nouvelles fonctionnalités à plus forte marge pour ses solutions. Le broker maintient son avis 'conserver' et réduit sa cible de 75 à 66 euros, ce qui représente 14x le ratio VE/Cash EBITDA 2024 estimé, ce qui est inférieur à son objectif habituel de 17x-18x pour les sociétés informatiques de santé, étant donné la dynamique décevante du chiffre d'affaires.