Equasens : timide hausse après la confirmation des objectifs

(Boursier.com) — Equasens pointe en timide hausse au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires trimestriel en progression de 13,96% à 56,25 ME. Stimulé par ses dernières opérations de croissance externe, la société entend maintenir sa dynamique de croissance organique dans la continuité de ce premier trimestre, et confirme ses ambitions pour l'année 2023.

Un début d'exercice qui démarre sur les chapeaux de roues et conforte le scénario annuel de Portzamparc (CA 2023 : 235,3ME, +10% ; MOC 2023 à 26,6%, +10bp). La maison de bourse est à l''achat' sur le dossier avec un objectif de 100 euros. Stifel ajuste pour sa part sa cible de 85 à 86 euros et reste à 'conserver'. "Nous augmentons notre estimation de croissance organique pour l'exercice 23 de 6,1 à 6,4% mais nous restons prudents étant donné que l'activité peut être irrégulière et que les bases de comparaison deviendront de plus en plus difficiles cette année", souligne l'analyste.