Equasens : sous haute pression

(Boursier.com) — Equasens corrige de près de 15% ce vendredi sous les 60 euros, alors que le chiffre d'affaires du groupe du T3 2023 est ressorti stable comparé au T3 2022, à hauteur de 50,1 ME dans une conjoncture jugée morose dans le secteur de la Pharmacie.

"Nous abaissons notre scénario et visons désormais un CA 2023 à 221,4M ME +3,4% (vs 232,5 ME +8,6%) avec une MOC abaissée de 26% à 25,6%, et un impact de -6,8% sur nos BPA précédents" commente Portzamparc qui précise que "ce nouveau scénario induit un CA du T4 en retrait de 3% à 58,5 ME, sachant que l'effet de base sera exigeant puisque le trimestre intégrait notamment +2 ME d'effet Segur sur la division Pharmagest... Après révision en baisse de notre scénario et mise à jour de notre modèle (paramètres de marché et comparables), nous abaissons notre objectif de 97,3 à 93,3 euros". De quoi rester à l'achat sur le dossier.

Concernant la Division PHARMAGEST, cette dernière a enregistré un chiffre d'affaires de 36,8 ME. La direction du groupe souligne que les ventes de licences et de services restent bien orientées avec le succès des nouvelles offres, en particulier celles liées à la messagerie, la mobilité et à la sauvegarde. Les revenus récurrents présentent toujours une croissance élevée. Cette Division représente 74% du chiffre d'affaires global du Groupe Equasens, précise le management.

"Hors impact de la fin du déploiement Segur qui, en 2022, a contribué au chiffre d'affaires de façon exceptionnelle, la Division PHARMAGEST maintient une croissance solide, tandis que le groupe reste attentif aux opportunités de croissance externe en France et en Europe".