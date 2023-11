Equasens s'installe sur le marché allemand avec l'acquisition d'ADV

(Boursier.com) — Equasens acquiert 100% du capital de la société AD Apotheken Datenverarbeitung GmbH & Co. KG (ADV), en association avec la société ARZ HAAN.

La société ADV, créée en 1986 est spécialisée dans l'informatique officinale. Editeur indépendant, ADV est reconnue en Allemagne pour la qualité et l'étendue de son offre, sa grande proximité client ainsi que sa réactivité pour adapter ses solutions aux évolutions du marché.

ADV a développé le logiciel métier GAWIS, une solution basée sur des technologies éprouvées et performantes, et qui dispose d'une offre extrêmement complète de modules et des services : aide à la dispensation, facturation, traitement des commandes, décisionnel, etc.

Afin de pouvoir répondre à toutes les demandes du marché allemand, GAWIS est connecté à tout un écosystème de solutions complémentaires : bornes libre-service et linéaires digitaux, robots de dispensation, bornes d'encaissement. Le logiciel est adapté à la configuration du marché outre-Rhin ainsi qu'aux évolutions du secteur de la santé en Allemagne, en pleine transformation numérique, à l'instar des autres marchés européens.

ADV développe également le logiciel d'officine Optipharm et détient à 100% OPTIPHARM PLUS GmbH, la société éditrice de cette solution. Avec ses deux logiciels, GAWIS et Optipharm, et ce malgré l'absence d'équipe commerciale, ADV a équipé près de 400 officines en Allemagne sur un total de 17.500 pharmacies. ADV devient Pharmagest Germany à compter du 1er décembre 2023.

Création d'une Holding Equasens Germany

Avec 9 filiales opérationnelles et un millier de collaborateurs répartis sur plus de 10 sites, Arz Haan AG est un des principaux prestataires de services du système de santé allemand. A travers ses filiales spécialisées, le Groupe développe et commercialise des concepts de services innovants pour le secteur de la santé. Son large spectre d'offres, allant de solutions logicielles à des services de financement digitaux, permet au Groupe de soulager les professionnels de santé dans leur travail quotidien. Plus de 17.000 clients, dont 4.000 pharmacies, issus de 30 groupes professionnels différents font confiance à la performance et à la force d'innovation du groupe d'entreprises.

L'acquisition d'ADV, éditeur expert du marché officinal outre-Rhin en association avec Arz Haan, permet à Equasens de s'installer sur le marché allemand des logiciels de gestion d'officine.

L'apport en technologies, l'approche patient-centrée des logiciels européens et le dynamisme commercial du Groupe vont permettre à Pharmagest Germany de devenir dans les prochaines années un acteur significatif en Allemagne. "Notre objectif est de devenir l'un des 3 éditeurs leaders en Allemagne d'ici 5 ans en apportant une solution disruptive dans un marché où la transformation numérique est en plein essor" conclut Denis Supplisson, Directeur Général du Groupe Equasens.