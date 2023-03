Equasens : Résultat Net en hausse de 18,35% à 48,70 ME

(Boursier.com) — Sous la présidence de Thierry Chapusot, le Conseil d'Administration d'Equasens s'est réuni ce 24 mars 2023, en présence des Commissaires aux Comptes, pour examiner et arrêter les comptes de l'exercice 2022. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion et finalisation des procédures requises pour la publication du rapport financier annuel.

Le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 214,07 ME en progression de 10,88% par rapport au 31 décembre 2021. A périmètre comparable (y compris PROKOV Editions sur le T4), le CA 2022 est en progression de 8,82% à 210,09 ME. Le Groupe confirme l'efficience de sa stratégie d'interopérabilité entre les professionnels et établissements de santé avec l'enjeu identifié de structurer l'offre de soins, d'améliorer la coordination des acteurs de santé et les échanges de données autour du patient.

Le Résultat Opérationnel Courant de 56,79 ME est en hausse de 12,57% par rapport à 2021. Le Résultat Net augmente de 18,35% à 48,70 ME, dont IP BOX net de 7,74 ME. Le Résultat de base par action de 3,09 euros croît de 18,52% (2,60 euros en 2021).

Au niveau du bilan, le Groupe conserve sa forte capacité d'investissement avec une trésorerie brute à 119,20 ME au 31 décembre 2022. Par ailleurs, au 31.12.2022, la société détient 142 428 actions pour 10,02 ME.

Les capitaux propres de l'ensemble consolidé s'élèvent à 196,80 ME au 31 décembre 2022 contre 165,24 ME à fin 2021. Le Groupe confirme son potentiel de croissance grâce à un niveau élevé de disponibilités, une capacité d'autofinancement en progression de +17,07% à 62,05 ME et une réduction de ses dettes financières.

Depuis plus de 10 ans, le Groupe Equasens crée de la valeur pour ses actionnaires et maintient son effort de distribution de dividendes. Le Groupe proposera à l'Assemblée Générale Annuelle du 29 juin 2023 le versement d'un dividende brut de 1,15 euro par action (+9,52%).

PERSPECTIVES 2023

En 2022, le Groupe Equasens a confirmé l'efficience de sa stratégie de croissance (organique et externe) et les référencements Ségur de ses logiciels ont consacré son savoir-faire et son expertise technologique.

Le Groupe confirme par ailleurs sa solidité financière (aucun endettement net et une trésorerie nette positive de 56,26 ME) ce qui lui permet de maintenir ses ambitions d'expansion en Europe et de développement dans d'autres domaines de la santé.

Prochains rendez-vous

-Fin avril 2023 : Mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel 2022

-11 mai 2023 : Communiqué Chiffre d'Affaires 1er trimestre 2023

-29 juin 2023 : Assemblée Générale Annuelle

-3 août 2023 : Communiqué Chiffre d'Affaires du 1er semestre 2023.