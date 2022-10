Equasens : Pandalab obtient deux certifications

(Boursier.com) — Pandalab , filiale du Groupe Equasens au sein de la Division Axigate LINK, a récemment obtenu de l'Afnor les certifications ISO 27001 et HDS (Hébergement de Données de Santé).

Portant sur l'infogérance et le développement, cette double certification est une nouvelle étape dans l'engagement de Pandalab pour garantir à ses clients un haut niveau de qualité de développement, de confidentialité et de sécurité de leurs données.

Le 5 octobre, l'Afnor a délivré à Pandalab les certifications ISO 27001 et HDS d'hébergeur infogérant dans le cadre de la mise à disposition, l'administration et l'exploitation d'applications de santé pour pandaLAB Pro. La norme ISO 27001 est la norme internationale de référence pour la mise en place d'un Système de Management de la Sécurité de l'Information (SMSI) et vient attester de l'existence de procédures, processus et de systèmes de gestion pour identifier les cybermenaces, maîtriser les risques associés, mettre en place les mesures de protection appropriées afin d'assurer la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité de l'information.

Ces certifications sont délivrées pour une durée de 3 ans et un audit de surveillance sera réalisé chaque année.

Rappelons que Pandalab est un écosystème ouvert qui regroupe un ensemble de services à destination des professionnels de santé, des organisations et des patients et qui vise à favoriser l'échange et la meilleure coordination entre les acteurs de santé.