Equasens : le résultat net semestriel grimpe de 18,92% à 20,95 ME

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration d'EQUASENS, réuni en séance le 22 septembre 2022 sous la présidence de Thierry CHAPUSOT, a examiné et arrêté les comptes du 1er semestre 2022. Les comptes consolidés semestriels ont fait l'objet d'un examen limité par les Commissaires aux Comptes.

Le Groupe a enregistré une progression de son Chiffre d'Affaires au 30 juin 2022 de 10,30% à 103,57 ME par rapport au 1er semestre 2021. A périmètre comparable, le Chiffre d'Affaires est en progression de 7,68% à 101,11 ME ce qui confirme le bien-fondé de l'acquisition de PROKOV EDITIONS réalisée au T4 2021.

Le Résultat Opérationnel Courant du Groupe ressort en hausse de 5,37% à 25,76 ME au 30 juin 2022, notamment impacté par l'augmentation des frais généraux, non récurrents, par rapport au 1er semestre 2021. Sur l'exercice 2022, le ratio ROC/CA suivra les mêmes tendances que les années passées. Le Résultat Net s'établit à 20,95 ME (+18,92%) et le Résultat Net Part du Groupe à 19,73 ME (+18,96%). Au 30 juin 2022, le Résultat de Base par Action s'élève à 1,31 euro contre 1,10 euro au 30 juin 2021 (+19,10%).

La position de la trésorerie brute disponible du Groupe Equasens au 30 juin 2022 est en progression à 121,74 ME comparée à 107,87 ME au 31 décembre 2021.

Avec une trésorerie nette (déduction faite de tous les emprunts) de 45,45 ME, le Groupe Equasens conserve une autonomie forte et une capacité importante d'investissements pour des opérations de croissance externe. Les capitaux propres, Part du Groupe, au 30 juin 2022 s'élèvent à 161,78 ME.

Perspectives pour le 2nd semestre 2022

Le Groupe Equasens continue de se distinguer avec les récentes certifications Ségur de ses offres logicielles - régulièrement, les premières parmi tous les acteurs du marché - et conforte son positionnement comme acteur structurant et leader dans le monde de la Santé.

Le Groupe Equasens est confiant et confirme ses ambitions de croissance et de rentabilité pour l'année 2022, compte-tenu par ailleurs du caractère non récurrent de frais constatés sur le 1er semestre

Calendrier financier

Publication du chiffre d'affaires du T3 2022 le 9 novembre 2022 (après bourse)

Publication du chiffre d'affaires annuel 2022 le 3 février 2023 (après bourse).