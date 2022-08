Equasens : le chiffre d'affaires consolidé atteint 103,57 ME, en progression de 10,3%

(Boursier.com) — Au 30 juin 2022, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Equasens atteint 103,57 ME, en progression de 10,3% par rapport 30 juin 2021. A périmètre comparable (hors acquisition de PROKOV EDITIONS), le chiffre d'affaires du Groupe atteint 101,11 ME, en progression de 7,68%.

Perspectives 2022

Après un 1er trimestre plus modéré, le Groupe Equasens retrouve une dynamique de croissance plus soutenue au 2ème trimestre et confirme sa volonté de maintenir ce rythme de croissance pour l'année 2022.

Dans cette perspective, la mise en oeuvre des financements par les pouvoirs publics du Ségur du Numérique en Santé devrait être un facilitateur voire un accélérateur des ventes des solutions et des extensions logicielles du Groupe. Le Groupe entend piloter précisément ces opérations Ségur tout en assurant le développement de ses autres spécialités (la Passerelle Numérique de Santé, le programme NOVIAcare, les solutions technologiques e-santé...) qui font du Groupe Equasens un acteur clé dans le monde de la santé.

Calendrier financier

Nouvelles dates de communication des résultats semestriels :

-Publication des résultats semestriels : le jeudi 22 septembre 2022 (après bourse).

-Présentation des résultats semestriels : le vendredi 23 septembre 2022 à 11h30 à Paris.

-Publication du chiffre d'affaires du T3 2022 le 9 novembre 2022 (après bourse).