Equasens : Le CA du T1 est ressorti en progression de 9,03% à 49,36 ME

(Boursier.com) — L 'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 mai du Groupe Pharmagest a adopté la résolution portant sur le changement de nom du Groupe Pharmagest qui devient le Groupe Equasens.

Le CA du T1 2022 du groupe est ressorti en progression de 9,03% à 49,36 ME (+7% à 48,44 ME à périmètre comparable).

Le groupe confirme sa dynamique de développement et ses ambitions de croissance en 2022.

A compter du 1er janvier 2022 :

de nouvelles dénominations sont attribuées aux Divisions :

la Division Solutions Pharmacie Europe conserve la marque PHARMAGEST

la Division Solutions Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux devient AXIGATE LINK

les appareils de santé sont regroupés sous la Division E-CONNECT

la branche financement demeure la Division FINTECH

une nouvelle Division est créée pour les logiciels médicaux : MEDICAL SOFT ;

le Pôle Communication Digitale est intégré à la Division PHARMAGEST ;

l'activité Télémédecine est rattachée à la Division AXIGATE LINK.

Toutes ces évolutions ont été prises en N-1 pour permettre des comparaisons à périmètre identique.

Nouvelle Gouvernance

Sur la proposition du Président du Conseil d'Administration Thierry CHAPUSOT, le Conseil d'Administration réuni en mars dernier a voté et adopté les changements suivants au sein de la Direction Générale :

Dominique PAUTRAT a quitté ses fonctions de Directeur Général du Groupe Equasens, pour prendre la Présidence du Directoire de La Coopérative WELCOOP, maison-mère du Groupe Equasens ;

Denis SUPPLISSON a quitté ses fonctions de Directeur Général Délégué et Directeur de la Division PHARMAGEST pour être nommé Directeur Général du Groupe Equasens en remplacement de Dominique PAUTRAT, à compter du 23 avril 2022 ;

Grégoire de ROTALIER, nommé en juillet 2020, conserve son mandat de Directeur Général Délégué. Il poursuit le développement de la Division AXIGATE LINK qu'il dirige ainsi que son implication sur les dossiers transversaux du Groupe.

Changement de nom effectif

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 6 mai au Siège Social de la société a adopté la résolution portant sur le changement de nom en EQUASENS.

Cette nouvelle identité consacre l'interopérabilité des solutions proposées entre les patients et les professionnels et établissements de santé et renforce le positionnement du Groupe autour de sa stratégie " Patient Centré " initiée depuis plus de 10 ans :

EQUA renvoie à équation, les racines scientifiques du Groupe, à technologie ;

SENS fait échos au sens de sa mission et donne de la perspective à ses travaux : apporter la bonne information, au bon soignant, au bon moment pour le bon patient.

Cette nouvelle dénomination se trouve ainsi en parfaite harmonie avec la baseline du Groupe "Plus de technologie pour plus d'humain".

"Le passage de Pharmagest à Equasens permet de mieux refléter l'identité du Groupe dans la diversité de ses activités et des nouveaux marchés qu'il adresse. Nous ne sommes plus seulement éditeur de logiciels pour la pharmacie. Le Groupe est aujourd'hui leader de solutions informatiques de Santé en Europe. Nous dépassons depuis plus de 10 ans maintenant la sphère de la pharmacie et nous équipons en solutions informatiques l'ensemble des professionnels de santé en France et demain en Europe. Le nouveau nom et sa nouvelle identité visuelle incarnent la dynamique dans laquelle le Groupe est résolument entré : celle d'un Groupe multi-métiers en Santé qui met en oeuvre sa mission d'analyse permanente des évolutions des métiers, d'anticipation, et de développement de solutions en Santé à forte valeur ajoutée et toujours plus interopérables" déclare Thierry CHAPUSOT, Président du Conseil d'Administration du Groupe Equasens.

Perspectives 2022

Le Groupe entend maintenir sa dynamique de croissance, dans la continuité des trimestres précédents, et confirme ses ambitions pour les prochains mois.

Le référencement de ses solutions logicielles et la mise en oeuvre des financements (Vague 1) du programme gouvernemental du Ségur du Numérique en Santé vont venir consolider cette progression sur les prochains trimestres et permettre au Groupe de conforter son positionnement d'acteur clé dans le monde de la Santé.

Calendrier financier

-Assemblée Générale Annuelle le 28 juin 2022.

Le Groupe Equasens rappelle qu'il proposera à l'Assemblée Générale Annuelle le versement aux actionnaires d'un dividende de 1,05 euro par action au titre de l'exercice 2021.

L'Assemblée Générale se tiendra au Siège Social à Villers-lès-Nancy.

-Publication du CA 1er semestre 2022 le 3 août 2022 (après la clôture de Bourse).

-Publication des résultats semestriels 2022 le 23 septembre 2022 (après la clôture de Bourse).