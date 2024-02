Equasens : en baisse après les annonces

(Boursier.com) — Equasens recule de 7% à 49,30 euros, alors que le groupe a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 219,7 ME, en progression de 2,6% par rapport à 2022. Sur le seul 4ème trimestre de l'année, le chiffre d'affaires est en repli à 57 ME, soit -5,5% par rapport au T4 2022.

Cette évolution s'explique par plusieurs facteurs avec la fin du déploiement des solutions référencées SEGUR en 2023 et le recul des ventes de matériel en raison de l'attentisme des professionnels de santé dans un contexte économique impacté par l'inflation et la hausse des taux.

L'environnement macroéconomique s'annonce plus favorable en 2024, avec un recul de l'inflation, une baisse des taux de financement et un redémarrage attendu de l'activité des officines au cours du 1er semestre. Cela devrait permettre de relancer la consommation et donc faciliter l'investissement des professionnels de santé.

Parmi les avis d'analystes, GreenSome Finance est à l'achat sur Equasens avec un objectif ajusté à 82,50 euros. Portzamparc estime de son côté que 2024 s'annonce "sous de meilleurs auspices", même si l'effet de base reste difficile en début d'année, la reprise du segment pharmacie étant plutôt anticipée à partir d'avril par le management... Les anticipations de MOC sont ajustées de 25,6% à 25,2% en 2023 et de 26,1% à 25,8% en 2024 par l'analyste qui reste à l'achat sur le dossier en révisant cependant son cours cible de 93,3 à 81,8 euros.