Equasens : DOMILINK HAD, Premier Dossier Patient Informatisé destiné aux services d'Hospitalisation à Domicile triplement référencé SEGUR

(Boursier.com) — DICSIT INFORMATIQUE, filiale du Groupe Equasens, est éditeur de logiciels de gestion pour les professionnels de santé à domicile avec la gamme DOMILINK. Leader sur le secteur de l'hospitalisation à domicile avec 160 établissements équipés de la solution DOMILINK HAD (anciennement antHADine.net), c'est le 1er Dossier Patient Informatisé (DPI) spécialisé pour les services d'Hospitalisation à Domicile (HAD) à obtenir le référencement SEGUR sur les 3 DSR (Dossier de Spécifications de Référencement) du couloir hôpital : DPI (Dossier Patient informatisé), PFI (Plateforme d'Intermédiation) et RI (Référentiel d'Identité).

DOMILINK HAD a ainsi obtenu ses 3 numéros uniques de référencement SEGUR de l'Agence du Numérique en Santé :

-Le 09/05/2022 pour le DSR Hôpital - RI

-Le 30/05/2022 pour le DSR Hôpital - PFI

-Le 03/06/2022 pour le DSR Hôpital - DPI

Ces référencements viennent concrétiser une année complète de développements pour intégrer et optimiser les fonctionnalités SEGUR ; de participation aux Task Forces pour échanger avec les acteurs du secteur et identifier les freins actuels au déploiement des services socles (DMP, MSS, ...) ; d'engagement des équipes Recherche & Développement et du bureau d'études de DICSIT INFORMATIQUE pour proposer au plus vite la 1ère solution dédiée aux services HAD référencée SEGUR.

Après le succès de la Division MEDICAL SOFT avec son logiciel MediStory 4, 1er logiciel de médecine de ville à obtenir le référencement SEGUR, le Groupe Equasens continue de se distinguer sur le marché avec ce nouveau référencement au sein de la Division AXIGATE LINK à laquelle appartient DICSIT INFORMATIQUE.