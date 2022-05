Equasens : des annonces bien reçues

(Boursier.com) — Equasens grimpe de près de 3% ce vendredi, à 77,30 euros, alors que le CA du T1 2022 du groupe est ressorti en progression de 9,03% à 49,36 ME (+7% à 48,44 ME à périmètre comparable). L'ancien Pharmagest a confirmé sa dynamique de développement et ses ambitions de croissance en 2022.

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 6 mai au Siège Social de la société a adopté définitivement la résolution portant sur le changement de nom en EQUASENS.

"Le passage de Pharmagest à Equasens permet de mieux refléter l'identité du Groupe dans la diversité de ses activités et des nouveaux marchés qu'il adresse. Nous ne sommes plus seulement éditeur de logiciels pour la pharmacie. Le Groupe est aujourd'hui leader de solutions informatiques de Santé en Europe. Nous dépassons depuis plus de 10 ans maintenant la sphère de la pharmacie et nous équipons en solutions informatiques l'ensemble des professionnels de santé en France et demain en Europe. Le nouveau nom et sa nouvelle identité visuelle incarnent la dynamique dans laquelle le Groupe est résolument entré : celle d'un Groupe multi-métiers en Santé qui met en oeuvre sa mission d'analyse permanente des évolutions des métiers, d'anticipation, et de développement de solutions en Santé à forte valeur ajoutée et toujours plus interopérables" a expliqué Thierry Chapusot, Président du Conseil d'Administration du Groupe Equasens.

Perspectives affichées sur l'année

Le groupe entend maintenir sa dynamique de croissance, dans la continuité des trimestres précédents, et confirme ses ambitions pour les prochains mois.

Le référencement de ses solutions logicielles et la mise en oeuvre des financements (Vague 1) du programme gouvernemental du Ségur du Numérique en Santé vont venir consolider cette progression sur les prochains trimestres et permettre au groupe de conforter son positionnement d'acteur clé dans le monde de la Santé. Parmi les avis de brokers, Portzamparc parle d'un "bon démarrage conforme à son scénario". Verdict : "Acheter avec un objectif de cours de 104 euros".