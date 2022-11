Equasens confirme son niveau de croissance pour l'année 2022

(Boursier.com) — Equasens affiche de belles performances au 3e trimestre 2022. Son chiffre d'affaires atteint 50,13 millions d'euros en progression de 1+3,39% comparativement au chiffre d'affaires du 3e trimestre 2021 (44,21 ME).

A périmètre constant (hors acquisition de Prokov Editions), le chiffre d'affaires du 3e trimestre 2022 est de 48,61 ME, en progression de 9,94% vs T3 2021. Toutes les Divisions sont en croissance mais l'écosystème Fintech reste impacté par un contexte de marché tendu.

Sur les 9 mois de 2022, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Equasens atteint 153,7 ME en progression de +11,29% vs les 9 premiers mois de 2021. A périmètre constant (hors acquisition de Prokov Editions), ce chiffre d'affaires cumulé est de 149,72 ME en progression de 8,4% par rapport aux 9 premiers mois de 2021.

Perspectives

A l'instar de ses dernières opérations de croissances externes en Europe (Caremeds, Multimeds et I-Meds), le Groupe Equasens confirme ses ambitions d'expansion en Europe et de développement dans d'autres domaines de la santé comme l'offre dédiée aux infirmières qui sera prochainement déployée.

Le Groupe Equasens est confiant et confirme son niveau de croissance pour l'année 2022.