Equasens : Atoopharm, le spécialiste e-learning de la formation officinale, rejoint le groupe

(Boursier.com) — Atoopharm , le spécialiste e-learning de la formation officinale, rejoint le Groupe Equasens qui complète son offre et s'inscrit dans un accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leurs métiers, en associant logiciels et applicatifs, équipements connectés, financement et formation.

Atoopharm est un organisme de formation spécialisé dans la formation continue des pharmaciens d'officine et de leurs équipes depuis 15 ans. Pionnière de l'e-learning, la société accompagne aujourd'hui près de 6.000 pharmacies, en France et dans d'autres pays francophones.

Le pharmacien d'officine est devenu un acteur de santé incontournable. La transformation de son métier s'est accélérée ces dernières années avec la crise sanitaire et le périmètre de ses missions s'est élargi. Son rôle dans la prévention a été renforcé par la dernière convention pharmaceutique, signée en avril 2022, augmentant ainsi les besoins de formation des titulaires et de leurs équipes.

Atoopharm répond à ces nouvelles missions avec une offre e learning sur les vaccinations, TROD angine, tests antigéniques et entretiens pharmaceutiques.

Atoopharm permet aux titulaires de déployer un plan de formation tout au long de l'année pour renforcer les compétences pharmaceutiques, techniques et relationnelles de leurs équipes. Les patients bénéficient ainsi d'une prise en charge sécurisée et d'un niveau de conseils optimisé.