Equasens : acquisitions bien reçues

(Boursier.com) — Equasens a annoncé ce matin que Pratilog et Speech2Sense allaient venir renforcer la Division Medical Solutions du groupe... A travers ces deux acquisitions, Equasens prend de nouvelles parts de marché en Santé sur le segment des logiciels médicaux et infirmiers et adresse désormais les kinésithérapeutes. Ces deux opérations de croissance externe permettent également au groupe de se doter de solutions logicielles éprouvées et d'une technologie innovante de reconnaissance vocale médicale.

"Lors de la présentation des résultats annuels fin mars, le management avait confirmé ses ambitions de croissance externe et de développement dans d'autres domaines de la santé (pour preuve avec les kinésithérapeutes désormais). Les synergies semblent prometteuses avec l'offre logicielle existante" commente Portzamparc qui vise un cours de 100 euros en restant à l'achat sur le dossier. Le titre monte de 1% ce lundi à 72,40 euros.