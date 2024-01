Equasens : acquisition de Digipharmacie

(Boursier.com) — L 'éditeur de solutions informatiques de Santé Equasens a annoncé une prise de participation majoritaire, à hauteur de 70%, au capital de la jeune société Digipharmacie.

Basée en Ile-de-France et créée en 2019, Digipharmacie est un pure player dans le domaine de la digitalisation des factures fournisseurs des officines avec un service SaaS. L'offre de Digipharmacie s'adresse également à l'industrie pharmaceutique et répond ainsi à l'obligation d'envoi et de réception des factures dématérialisées prévue pour le 1er septembre 2026.

Avec près de 70% des pharmacies françaises utilisatrices de la solution (13.000 pharmacies clientes), près de 300 cabinets comptables, parmi lesquels figurent d'importants groupes nationaux et fort d'un accord avec près de 80% des groupements de Pharmacies, Digipharmacie traite plus de 1 million de factures chaque mois sur sa plateforme.

" Digipharmacie est rentable depuis sa création en 2019 et est très rapidement devenue leader sur son marché. Cette opération nous permet de proposer une solution complète et disruptive aux pharmaciens et à leurs experts comptables pour répondre à leurs besoins en matière de dématérialisation des factures ", explique Denis Supplisson, Directeur Général d'Equasens.