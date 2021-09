EQT pourrait surenchérir sur l'Allemand Zooplus

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Zooplus confirme être en discussions avec EQT en vue d'un possible rachat. "À ce stade, l'issue des discussions avec EQT reste ouverte. Il n'y a actuellement aucune certitude qu'elles aboutissent à une offre publique d'achat. Le Directoire et le Conseil de surveillance de la Société continueront à agir dans le meilleur intérêt de la Société et de ses actionnaires", explique la firme allemande spécialisée dans les produits pour animaux.

Le fonds d'investissement scandinave pourrait ainsi voler la vedette à Hellman & Friedman qui a accepté de débourser 2,8 milliards d'euros, soit 390 euros en numéraire, pour racheter le groupe basé à Munich. Une offre jusqu'ici soutenue par les conseils d'administration et de surveillance de la société.

Des actionnaires détenant 17% de Zooplus, y compris Maxburg Beteiligungen, se sont également engagés à apporter leurs titres à l'offre menée par le fonds américain. Mais le titre s'échangeait au-dessus de la proposition de H&F avant que Zooplus ne vienne confirmer les négociations avec EQT. Signe que les opérateurs misaient sur une surenchère. Prochaine étape à suivre.