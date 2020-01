EPC : signature d'un contrat d'acquisition concernant le transfert de 100% du capital d'E.J.Barbier

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A la suite de l'entrée en négociations exclusives annoncée le 15 novembre 2019, les procédures applicables en matière sociale ayant été achevées, les actionnaires de la société E.J. Barbier SA ("E.J. Barbier"), holding de contrôle détenant 113.603 actions représentant approximativement 67,46% du capital et 78,05% des droits de vote théoriques de la Société Anonyme d'Explosifs et de Produits Chimiques et 3.777 parts de fondateur, ont signé ce jour un contrat prévoyant l'acquisition de la totalité du capital et des droits de vote d'E.J. Barbier par 4 Décembre SAS, une société de reprise contrôlée par quatre fonds gérés par la société de gestion Argos Wityu SAS et dans laquelle certains actionnaires actuels d'E.J. Barbier et certains dirigeants du groupe EPC détiendront une participation minoritaire.

Cet accord marque une étape supplémentaire dans la réalisation de la Transaction. Celleci reste néanmoins soumise à un certain nombre de conditions suspensives, au nombre desquelles l'obtention d'autorisations réglementaires en France et à l'étranger, l'obtention d'autorisations au titre du contrôle des concentrations, l'homologation définitive d'un accord transactionnel mettant fin aux actions en comblement de passif engagées à l'encontre du groupe EPC dans le cadre de l'affaire Stips/U2C4, ainsi que la convocation d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'EPC aux fins de se prononcer sur le rachat et/ou la conversion des parts de fondateur dans les conditions et à un prix ou selon une parité fixé(e) à dire d'experts conformément à l'article 8ter de la loi de 1929 sur les Parts de Fondateur et aux dispositions du Décret no67-452 du 6 juin 1967 pris pour son application.

La réalisation de la Transaction pourrait intervenir au cours du deuxième trimestre 2020.

Il est rappelé que conformément à la réglementation applicable, en cas de réalisation de la Transaction, 4 Décembre SAS déposera une offre publique d'achat simplifiée sur le solde du capital d'EPC Groupe. L'offre publique devrait intervenir à un prix par action EPC de 429 euros, qui est cohérent avec le prix d'acquisition des actions E.J Barbier et résulte d'un processus compétitif de cession organisé par les vendeurs et leurs conseils et de la négociation entre ces derniers et Argos, qui a également conduit à une valorisation des parts de fondateur à un prix unitaire de 480 euros. Si l'expertise de valorisation des parts de fondateur, effectuée en application des dispositions du décret no67-452 du 6 juin 1967 portant application de l'article 8 ter de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés, concluait à une valorisation différente de 480 euros, le prix par action de 429 euros pourrait, le cas échéant, être ajusté en conséquence, à la hausse uniquement.

Argos n'a pas l'intention de solliciter la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire à l'issue de cette offre publique.