EPC : nominations d'experts

(Boursier.com) — A la suite de la désignation, à nouveau, de Gilles de Courcel (Ricol Lasteyrie) par l'assemblée générale des porteurs de parts de fondateur du 22 juillet 2020, le Conseil d'administration s'est réuni pour désigner, à nouveau, le Cabinet Ledouble, représenté notamment par Madame Agnès Piniot.

Gilles de Courcel et le Cabinet Ledouble sont chargés d'évaluer le prix de rachat et le taux de conversion des parts de fondateur, conformément aux articles 4 et 5 du décret no67-452 du 6 juin 1967. Ils disposent d'un délai de deux mois, soit jusqu'au 30 septembre 2020, pour déposer un rapport commun...