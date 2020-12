EPC : acquisition d'EJB par 4 Décembre

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration d'EPC SA a pris acte ce jour, à la suite de la réalisation de la dernière des conditions suspensives prévues au contrat de cession du 13 janvier 2020 (tel que modifié par avenants en date du 29 mai 2020, 25 septembre 2020, 12 novembre 2020 et 17 décembre 2020), de la cession à 4 Décembre SAS par les actionnaires de la société E.J. Barbier SA de la totalité de leurs participations dans E.J. Barbier. La Société est désormais contrôlée indirectement par 4 Décembre, qui détient 69,58% de son capital et 81,34% de ses droits de vote.

Conformément aux accords conclus dans le cadre de la Transaction, suite à la démission de Messieurs Paul de Brancion, Aurélien Krejbich et de Mesdames Jacqueline Dutheil de La Rochère, Isabelle Chatel de Brancion et Elisabeth Labroille, le Conseil d'administration a pris acte de ces démissions et coopté quatre nouveaux administrateurs, pour la durée restante des mandats de leurs prédécesseurs respectifs : Messieurs Louis Godron, Thomas Ribéreau, Mesdames Anna-Karin Portunato et la société Argos Wityu SAS avec Madame Yasmine Karger en qualité de représentante permanente. Le Conseil a également pris acte de la démission de Monsieur Laurent Leriche, administrateur indépendant.

Monsieur Patrick Jarrier et madame Nathalie Brunelle-Soulas, administrateurs indépendants, ainsi que Monsieur Olivier Obst (Président Directeur Général) poursuivent leur mandat au sein du nouveau conseil d'administration ainsi formé.

A la suite de la modification de la composition du Conseil d'administration, le Conseil a également décidé de procéder à la recomposition des différents comités de la Société, lesquels sont désormais composés comme suit :

Comité d'audit :

- Patrick Jarrier, en qualité de président ;

- Nathalie Brunelle-Soulas ;

- Thomas Ribéreau.

Comité des rémunérations :

- Patrick Jarrier, en qualité de président ;

- Louis Godron.

Le Conseil a également décidé de supprimer le comité stratégique.