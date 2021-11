EPC : acquisition au Bénin

(Boursier.com) — Le Groupe EPC a finalisé le rachat d'une participation majoritaire de 75% dans la société NORMAT Services SA, première implantation du groupe au Bénin. NORMAT a été créée en 2017 à Cotonou et s'est d'abord concentrée sur les activités de forage minage. Aujourd'hui, l'entreprise, qui a diversifié son offre, réalise, en plus du forage minage, la distribution d'explosifs ainsi que les opérations de géodésie par relevé drone. NORMAT a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 1,653 ME pour un EBE de 350 KE. EPC a racheté sa participation au Fond d'investissement IPDEV (Investisseurs & Partenaires pour le Développement) à hauteur de 61% ainsi que 14% à d'autres actionnaires. Narcisse Zola, fondateur de la société, détient désormais directement ou indirectement 13,3% de NORMAT et continue d'en assurer la direction générale. Le solde du capital est détenu par des associés minoritaires non salariés.