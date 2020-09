EOS Imaging : question de visibilité

(Boursier.com) — EOS Imaging recule de 2% à 1,40 euro, alors que le chiffre d'affaires net du groupe est ressorti à 9,8 ME au S1 2020, soit +63%, soutenu par l'augmentation des ventes d'équipements et une croissance continue des revenus de maintenance. La perte d'exploitation pour le premier semestre 2020 s'est inscrite à -4,1 ME, contre -9,1 ME au premier semestre 2019. Le résultat net s'élève à -4,9 ME au premier semestre, contre -10 ME au premier semestre 2019.

A la fin juin 2020, la trésorerie d'EOS imaging s'élevait à 9,9 ME contre 8,2 ME au 31 décembre 2019...

"L'activité d'EOS reste très exposée à la crise sanitaire et malgré la forte confiance affichée par le management, le manque de visibilité sur les évolutions de l'épidémie incite à une certaine prudence" commente Portzamparc qui ajuste son TP à 1,75 contre 1,9 euro précédemment.