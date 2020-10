EOS imaging : question de trajectoire

(Boursier.com) — EOS Imaging recule de 0,4% à 1,35 euro, alors qu'au cours des 9 premiers mois de cette année, le groupe a enregistré un total de 22 commandes d'équipements pour une valeur totale de 10,3 ME, contre 44 commandes en 2019, pour une valeur totale de 18,6 ME. Ce repli est une conséquence directe de la pandémie du COVID-19, dont l'impact a principalement été ressenti au cours du premier semestre 2020.

Le prix de vente moyen continue d'augmenter grâce à la nouvelle plateforme EOSedge.

Le carnet de commandes s'élevait à 16,1 ME au 30 septembre 2020, contre 13,7 ME au 30 juin 2020, les commandes reçues excédant les livraisons.

Le chiffre d'affaires du T3 2020 s'est établi à 6,4 ME, soit une croissance de +3,3% hors effets de change.

À fin septembre 2020, la position de trésorerie d'EOS imaging s'élevait à 10,2 millions d'euros, contre 9,9 millions d'euros au 30 juin 2020. Comme indiqué lors de la publication des résultats semestriels, l'augmentation de la trésorerie est due aux revenus de maintenance, aux installations d'équipements, aux mesures gouvernementales de soutien à l'emploi, à la réduction continue du besoin en fonds de roulement et aux mesures de réduction des coûts mises en oeuvre par le management d'EOS.

COVID-19 : mise à jour et perspectives

Comme pour de nombreuses entreprises, la pandémie du COVID-19 a impacté EOS imaging en 2020.

L'équipe de management d'EOS a surveillé l'évolution de la situation et a pris les décisions adaptées pour assurer la sécurité de ses employés et de ses clients tout en continuant à répondre aux besoins des hôpitaux et des professionnels de santé.

La société a bénéficié des plans du gouvernement destinés à apporter un soutien pendant la pandémie.

"Nous regarderons attentivement l'impact que les mesures de durcissement peuvent avoir sur l'activité mais pour l'heure,

la trajectoire est bonne" estime Portzamparc qui ne revoit donc pas ses scénarios. De quoi viser un cours de 1,75 euro en restant à l'achat sur le dossier.