(Boursier.com) — EOS imaging publie des revenus annuels de 21,4 ME, en ligne avec les anticipations suite au changement de cycle commercial en 2019 et avec une augmentation de la facturation des équipements au T4.

Le groupe souligne une croissance solide des revenus récurrents de +31% et insiste sur le fort intérêt commercial suscité par le lancement d'EOSedge avec 9 commandes reçues en 2019.

9,7 ME de chiffre d'affaires proviennent de la facturation de 24 équipements, dont 13 au T4 2019.

24 ME de commandes d'équipements ont été enregistrées en 2019, dont 5,4 ME générés au T4 2019.

Afin de mieux répondre aaux attentes de ses clients et permettre la réduction de son besoin en fond de roulement, EOS imaging rappelle avoir procédé à un changement de son cycle commercial au cours du premier trimestre 2019, en organisant la livraison de ses équipements au démarrage de la phase d'installation, et non plus à la réception de la commande.

Ce changement a créé une période de transition pendant laquelle (i) les nouvelles commandes reçues viennent progressivement constituer un carnet de commandes, (ii) le chiffre d'affaires est enregistré au rythme des livraisons des équipements, la livraison intervenant en moyenne 3 à 12 mois après la commande. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2019 est ainsi impacté par cette phase de transition. Pour autant, ce changement de modèle commercial permettra une amélioration notable de la gestion de la production et de la logistique ainsi qu'une réduction du besoin en fonds de roulement.