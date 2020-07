EOS imaging : première Installation EOSedge aux Etats-Unis

(Boursier.com) — EOS imaging indique que les premiers examens de patients ont été réalisés aux Etats-Unis sur sa nouvelle plateforme EOSedge, à l'hôpital Gillette Children's Specialty Healthcare - St Paul, Minnesota.

Fondé en 1897, Gillette Children's a été le premier hôpital aux Etats-Unis spécialisé dans la prise en charge des enfants sévèrement handicapés. Cette institution prestigieuse continue à soigner aujourd'hui les enfants et adolescents atteints de pathologies rares et complexes telles que scoliose, paralysie cérébrale ou spina bifida. Toujours à la pointe de l'innovation, l'hôpital a choisi la plateforme de nouvelle génération EOSedge pour étendre ses capacités d'imagerie sur son campus de St Paul.

L'installation d'EOSedge traduit l'extension d'un partenariat qui a débuté en 2016 entre EOS imaging et Gillette Children's avec l'exploitation d'un système EOS de première génération. La nouvelle génération EOSedge, bâtie sur les mêmes principes fondateurs, apporte aux patients des bénéfices supplémentaires grâce à ses innovations technologiques uniques. Ainsi la technologie Flex Dose alliée à l'utilisation d'un détecteur à comptage de photons, permet de minimiser la dose de rayonnement tout au long du balayage du patient et de réduire ainsi l'irradiation totale. Grâce à sa cabine ouverte, EOSedge facilite l'entrée et le positionnement du patient, ce qui, allié à une acquisition plus rapide, permet de réduire la durée d'un examen.

La suite de solutions orthopédiques avancées (AOS) d'EOS imaging s'intègre à la nouvelle plateforme EOSedge. Les modèles et les données 3D peuvent être utilisés à chaque étape du parcours de soins du patient : le diagnostic, la planification préopératoire, la chirurgie, le contrôle postopératoire et le suivi long terme. Les données fournies permettent aux médecins de réaliser en toute confiance une évaluation précise des soins à prodiguer aux patients, de développer des plans thérapeutiques personnalisés et de contrôler les traitements.