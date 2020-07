EOS imaging : première installation du système EOSedge en Allemagne

(Boursier.com) — EOS imaging annonce le premier examen de patient en Allemagne sur sa nouvelle plateforme EOSedge à la clinique Asklepios St Georg à Hambourg. Après la France et le Canada, EOSedge s'implante ainsi sur le marché allemand.

La clinique Asklepios St Georg à Hambourg s'est dotée de ce nouveau système de radiologie. Centre hospitalier universitaire de renom, l'établissement est reconnu pour la qualité de ses soins et une prise en charge des patients grâce à des thérapies innovantes. Multidisciplinaire et avant-gardiste, l'équipe médicale délivre une médecine personnalisée, de haute précision.

Equipé d'un détecteur de haute résolution à comptage de photons, EOSedge permet d'obtenir des images de haute qualité du corps entier facilitant la performance diagnostique. Grâce à la technologie Flex DoseT, la dose de rayonnement est adaptée en fonction de la morphologie du patient tout au long du balayage, assurant ainsi une exposition minimale aux radiations. Avec une ergonomie repensée, EOSedge présente une cabine ouverte et confortable pouvant accueillir tout type de patients. Les solutions orthopédiques avancées (service de modélisation 3D spécifique au patient, planification chirurgicale en ligne et solution de transfert de données au bloc opératoire via EOSlink) sont toutes intégrées sur la nouvelle plateforme EOSedge.