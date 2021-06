EOS imaging : par ici la sortie !

EOS imaging : par ici la sortie !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A l'issue de l'offre publique d'achat initiée par Alphatec visant l'intégralité des actions et OCEANEs EOS imaging non détenues par Alphatec à l'exclusion des 53.363 actions auto-détenues, qui s'est déroulée du 1er avril 2021 au 2 juin 2021, Alphatec détient 24.815.737 actions EOS, soit 93,08% du capital et des droits de vote, et 2.486.135 OCEANEs soit 57,22% des OCEANEs en circulation.

Par courrier en date du 8 juin 2021, ODDO BHF SCA, agissant pour le compte d'Alphatec, a informé l'Autorité des marchés financiers de la décision de l'initiateur de procéder à la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire portant sur les 1.790.846 actions EOS imaging non présentées par les actionnaires minoritaires au prix de 2,45 euros par action EOS imaging, net de tous frais.

Les actions EOS imaging non présentées à l'offre par les actionnaires minoritaires représentent, à l'issue de l'offre, 6,72% du capital et des droits de vote, ce qui permet la mise en oeuvre du retrait obligatoire.

Le Retrait Obligatoire est libellé aux mêmes conditions financières que l'Offre, soit 2,45 euros par action, étant entendu que cette indemnisation est nette de tous frais. Le Retrait Obligatoire sera mis en oeuvre le 11 juin 2021 et portera sur les 1.790.846 actions EOS imaging non présentées par les actionnaires minoritaires de la Société à la date de clôture de l'Offre. Le même jour, les actions EOS imaging seront radiées d'Euronext Paris.