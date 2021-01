EOS imaging : le chiffre d'affaires annuel consolidé représente 23,8 ME

EOS imaging : le chiffre d'affaires annuel consolidé représente 23,8 ME









(Boursier.com) — EOS imaging annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires annuel consolidé non audité pour l'exercice clos au 31 décembre 2020, qui représente 23,8 ME (+19%), avec 10,9 ME de ventes d'équipements, contre 8,5 ME en 2019, 34 systèmes livrés en 2020, dont 15 au T4 2020.

Le groupe souligne les 12,9 ME de revenus récurrents, en croissance de +11% par rapport à 2019, grâce à la croissance des activités de maintenance et malgré l'impact de la pandémie sur les revenus de consommables et services orthopédiques 18,3 ME de commandes d'équipements enregistrées en 2020 (24 ME en 2019), dont 8,1 ME au T4 2020, contre 5,4 ME au T4 2019

Le groupe souligne par ailleurs la progression du carnet de commandes d'équipements pour atteindre 17,4 ME au 31 décembre, contre 14,5 ME au 31 décembre 2019 et l'amélioration de la position de trésorerie à 9,7 ME au 31 décembre, contre 8,2 ME au 31 décembre 2020.

Après le rebond enregistré au T3, EOS imaging a poursuivi sa dynamique avec 18 commandes d'équipements prises au quatrième 2020, pour un total de 8,1 millions d'euros, contre 12 commandes au T4 2019.

Au cours de l'année écoulée, EOS imaging a enregistré 40 commandes d'équipement, représentant une valeur totale de 18,3 millions d'euros contre 56 commandes d'équipement en 2019. Les incertitudes liées au Covid-19 ont eu un impact sur les commandes du premier semestre 2020, les investissements des clients ayant été suspendus pendant la première moitié de l'année.

Les commandes 2020 ont notamment été alimentées par le lancement réussi d'EOSedge en décembre 2019, puisque 20 des 40 systèmes commandés étaient des EOSedge. La nouvelle plateforme innovante a représenté 85% des commandes dans les pays où elle est commercialisée. Les commandes d'EOSedge ont été reçues de la part de nouveaux clients ainsi que de clients existants qui possédaient des systèmes EOS de première génération et qui ont ajouté EOSedge à leur offre d'imagerie.

La croissance de la base installée assure une plus grande couverture et de futurs revenus récurrents (contrats de service, solutions orthopédiques avancées).

Mike Lobinsky, Directeur Général d'EOS imaging, a commenté : "La Société a enregistré un net rebond des commandes d'équipements au second semestre, grâce à la forte adoption du système EOSedge, qui représente 85% des commandes dans les pays où il est commercialisé. Je me réjouis de la manière dont nos équipes ont géré la situation exceptionnelle liée à la pandémie afin de continuer à servir l'ensemble de nos clients, tout en préservant efficacement notre trésorerie. Enfin, nous avons clôturé l'année par un nouvel accord avec Alphatec holdings pour l'acquisition d'EOS imaging. La combinaison de nos deux entreprises et de nos gammes de produits complémentaires permettra d'apporter de nombreux avantages à nos sociétés, nos clients et nos patients".