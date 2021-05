EOS imaging : large succès de l'OPA initiée par Alphatec Holdings visant les actions et les OCEANES

(Boursier.com) — Les sociétés Alphatec Holdings Inc. (Nasdaq: ATEC) et EOS imaging, S.A., se félicitent du large succès de l'offre publique d'achat déposée par la société Alphatec Holdings visant les actions et OCEANEs d'EOS imaging, dont les résultats ont été publiés le 10 mai 2021 par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), et dont les opérations de règlement / livraison sont prévues le 13 mai 2021.

Résultats de l'offre

15.815.971 actions et 2.312.074 OCEANEs de la société EOS imaging, ont été apportées à l'Offre.

Conformément aux dispositions du règlement général de l'AMF, l'initiateur a acquis sur le marché, entre le 8 mars et le 7 mai 2021, 7.940.090 actions et 174.061 OCEANEs de la société EOS imaging.

Au total, l'initiateur détiendra à l'issue des opérations de règlement / livraison prévues le 13 mai 2021 23.756.061 actions EOS imaging représentant autant de droits de vote, soit 89,1% des actions et des droits de vote de cette société.

Par ailleurs, l'initiateur détiendra 2.486.135 OCEANEs EOS imaging représentant 57,2% des OCEANEs en circulation.

Réouverture de l'Offre

L'avis de résultat publié par l'AMF le 10 mai est disponible sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org). Conformément aux dispositions de l'article 232-4 du règlement général de l'AMF, une réouverture de l'Offre aura lieu le 17 mai au même prix, soit 2,45 euros par action et 7,01 euros par OCEANE (coupon attaché dû le 31 mai 2021) ou (ii) 6,81 euros par OCEANE (coupon détaché dû le 31 mai 2021), afin de permettre aux porteurs de titres EOS imaging qui n'ont pas apporté leurs actions ou Océanes de le faire...