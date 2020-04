EOS imaging : la Financière de l'Echiquier se déleste

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 27 avril 2020 par l'AMF, la société Financière de l'Echiquier, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 24 avril 2020, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société EOS imaging, et détenir pour le compte desdits fonds, 1.029.932 actions EOS représentant autant de droits de vote, soit 3,88% du capital et des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions EOS imaging sur le marché.

Rappelond qu'EOS imaging, dont le titre est suspendu en bourse, a été informé par Alphatec Holdings, Inc. (ATEC), le 24 avril, de la résiliation par ce dernier de l'accord relatif au dépôt d'un projet d'offre publique précédemment annoncé, aux termes duquel ATEC s'était engagé à lancer une offre publique visant EOS. Selon ATEC, cette résiliation résulte de son appréciation de l'impact de l'épidémie de COVID-19 sur EOS. EOS est en désaccord avec l'analyse d'ATEC.