EOS imaging : information sur le tour de table

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 21 mai 2020 par l'AMF, les sociétés Aviva Investors Global Services Limited et Aviva Investors France SA, agissant de concert, ont déclaré avoir franchi en hausse, le 19 mai 2020, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société EOS imaging, et détenir de concert 1.394.030 actions EOS imaging représentant autant de droits de vote, soit 5,25% du capital et des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation du nombre d'actions EOS imaging détenues à titre de collatéral par la société Aviva Investors Global Services Limited, précise le déclarant à l'autorité de marché.