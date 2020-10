EOS imaging : fait des bonds

(Boursier.com) — EOS imaging grimpe de 2,4% ce mardi à 1,35 euro, alors que le leader de l'imagerie médicale orthopédique 2D/3D et des solutions logicielles pour la modélisation anatomique '3D' et la planification chirurgicale a annoncé la première installation de sa nouvelle plateforme EOSedge en Australie, à l'hôpital universitaire Macquarie.

L'Australie compte 23 installations du système EOS, la société réalise à présent la première installation de son nouveau système EOSedge dans ce pays.

Ouvert en 2010 et rattaché à une des plus prestigieuses universités du pays, l'hôpital universitaire Macquarie propose une nouvelle approche des soins de santé en Australie. Jouissant d'une excellente réputation mondiale dans le domaine de l'enseignement et de la recherche, cet établissement est également reconnu pour l'excellence des soins délivrés aux patients.

"Cette première installation en Australie est un bon signal de départ dans ce pays qui représente la quasi-totalité des installations de systèmes EOS en région APAC" commente Portzamparc qui note que la région APAC est un marché non négligeable qui représentait environ 16% de la base installée de systèmes EOS en 2019 et environ 22% du CA au S1-2020. Verdict : "Acheter en visant un cours de 1,75 euro".