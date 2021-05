EOS Imaging : évolution de la composition du conseil d'administration

EOS Imaging : évolution de la composition du conseil d'administration









(Boursier.com) — EOS imaging annonce que son Conseil d'administration s'est réuni ce jour pour prendre acte du changement de contrôle de la Société intervenu à la suite de la première offre publique d'achat initiée par Alphatec Holdings Inc, à l'issue de laquelle ATEC détient 89,1% des actions et des droits de vote de la Société et 57,2% des OCEANEs en circulation.

L'offre a été réouverte du 17 mai au 2 juin 2021 (inclus).

Conformément aux dispositions de l'accord de rapprochement conclu par les deux sociétés en décembre 2020, le Conseil d'administration a coopté, à la demande d'ATEC, Messieurs Pat Miles, Eric Dasso et Tyson Marshall en qualité d'administrateurs de la société. Ces administrateurs viennent remplacer Messieurs Mike Lobinsky, Antoine Vidal et Eric Beard.

Ces cooptations seront soumises à ratification lors de la prochaine assemblée générale le 29 juin 2021. Le Conseil d'administration est désormais composé de six administrateurs, dont deux administrateurs indépendants. La gouvernance reste donc conforme aux principes du Code de commerce et au Code Middlenext auquel se réfère la société.

La présidence du Conseil est conservée par Monsieur Gérard Hascoët et Monsieur Mike Lobinsky continue d'exercer ses fonctions de Directeur Général.