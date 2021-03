EOS Imaging : Delaware Alphatec Holdings détient près de 7% du capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 12 mars à l'AMF, la société de droit de l'état du Delaware Alphatec Holdings Inc. a déclaré avoir franchi en hausse, le 8 mars, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société EOS Imaging. Elle détient 1.862.853 actions EOS Imaging représentant autant de droits de vote, soit 6,99% du capital et des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions EOS Imaging sur le marché suite au dépôt du projet d'offre publique visant les titres EOS Imaging par le déclarant.

Au titre du règlement général, Delaware Alphatec Holdings a précisé détenir 34.817 Oceanes EOS Imaging pouvant donner droit à 40.074 actions de la société.