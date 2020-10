EOS imaging : comptes publiés

EOS imaging : comptes publiés









(Boursier.com) — Au cours des 9 premiers mois de cette année, EOS imaging a enregistré un total de 22 commandes d'équipements pour une valeur totale de 10,3 ME, contre 44 commandes en 2019, pour une valeur totale de 18,6 ME. Ce repli est une conséquence directe de la pandémie du COVID-19, dont l'impact a principalement été ressenti au cours du premier semestre 2020.

Le prix de vente moyen continue d'augmenter grâce à la nouvelle plateforme EOSedge.

Le carnet de commandes s'élevait à 16,1 ME au 30 septembre 2020, contre 13,7 ME au 30 juin 2020, les commandes reçues excédant les livraisons.

Le chiffre d'affaires du T3 2020 s'établit à 6,4 ME, soit une croissance de +3,3% hors effets de change, et se compose de :

2,9 ME de ventes d'équipements résultant de la livraison de 7 systèmes, contre 3,5 ME au troisième trimestre 2019, où 9 systèmes avaient été livrés. Après un arrêt pendant le confinement, les installations ont bien repris lors du troisième trimestre.

3,5 ME de revenus récurrents, soit une progression de +26%, résultant de :

3,2 ME (+29%) de revenus de maintenance qui bénéficient de l'expansion continue de la base installée. Ces revenus n'ont pas été affectés par la pandémie car ils proviennent de contrats annuels ;

0,2 ME provenant des revenus de consommables et services orthopédiques, en ligne avec les revenus de l'année dernière, les chirurgies non urgentes ayant repris au T3.

Les revenus totaux des 9 premiers mois de 2020 se sont élevés à 16,2 ME (+32 %). Les ventes d'équipements se sont élevées à 6,5 ME (+51%), résultant de la facturation de 19 systèmes contre 11 systèmes au cours des neuf premiers mois de 2019. Les revenus récurrents ont atteint 9,7 ME, soit une hausse de +21% par rapport à l'année dernière.

Confirmation de l'intérêt pour EOSedge et première installation en Australie

Les 9 premiers mois de l'année 2020 ont confirmé l'intérêt des clients pour le nouveau système, puisque 11 des 22 équipements commandés étaient des EOSedge. Depuis le début de l'année, la nouvelle plateforme innovante d'imagerie d'EOS a représenté 85% des commandes dans les pays où elle est commercialisée.

EOSedge a également été installé pour la première fois dans la région Asie Pacifique à l'Hôpital Universitaire de Macquarie, un hôpital de référence en Australie.

Depuis son lancement en décembre 2019, les retours d'expérience de la communauté médicale sur EOSedge sont unanimement positifs, laissant présager de solides perspectives de développement.

Position de trésorerie de 10,2 ME au 30 septembre 2020

À fin septembre 2020, la position de trésorerie d'EOS imaging s'élevait à 10,2 millions d'euros, contre 9,9 millions d'euros au 30 juin 2020. Comme indiqué lors de la publication des résultats semestriels, l'augmentation de la trésorerie est due aux revenus de maintenance, aux installations d'équipements, aux mesures gouvernementales de soutien à l'emploi, à la réduction continue du besoin en fonds de roulement et aux mesures de réduction des coûts mises en oeuvre par le management d'EOS.

COVID-19 : mise à jour et perspectives

Comme pour de nombreuses entreprises, la pandémie du COVID-19 a impacté EOS imaging en 2020.

L'équipe de management d'EOS a surveillé l'évolution de la situation et a pris les décisions adaptées pour assurer la sécurité de ses employés et de ses clients tout en continuant à répondre aux besoins des hôpitaux et des professionnels de santé.

La Société a bénéficié des plans du gouvernement destinés à apporter un soutien pendant la pandémie.

EOS imaging a mis en oeuvre un plan de réduction des coûts, que la Société entend poursuivre, en réduisant efficacement les dépenses et contribuant ainsi à améliorer sa rentabilité.

Pendant la période de confinement, les équipes Marketing et Vente d'EOS ont utilisé les technologies digitales pour mobiliser leurs clients et leurs prospects. L'équipe de vente a maintenant accès à ses clients, et les congrès ont repris sous forme virtuelle. Par conséquent, les équipes retrouvent leur capacité à générer des opportunités commerciales et à alimenter le portefeuille de ventes en s'appuyant pleinement sur le potentiel différentiant que représente EOSedge.